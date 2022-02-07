«До особого распоряжения»: суды Екатеринбурга ограничили работу из-за коронавируса

Суды ограничили работу из-за коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В феврале 2022 года из-за активного распространения нового штамма коронавируса «омикрон» суды Екатеринбурга и Свердловской области ограничили работу, в частности речь идет о приеме граждан и их доступе на судебные заседания.

Ленинский районный суд

- Личный прием граждан в Ленинском районном суде Екатеринбурга и на судебных участках Ленинского судебного района с 3 февраля 2022 года и до особого распоряжения приостановлен. Доступ лиц в суд и на судебные участки, не являющихся участниками судебных процессов, ограничен, - сказано на сайте Ленинского суда Екатеринбурга.

Участники процессов допускаются по спискам назначенных к рассмотрению дел, по судебным повесткам и по смс.

Документы в суде принимают через электронную интернет-приемную по почте или на сайте суда.

Верх-Исетский районный суд

Личный прием заявлений, заявок, процессуальных документов, жалоб и обращений не принимается.

- Рекомендуется подавать документы посредством почтовой связи: почтовый адрес гражданской и административной коллегии 620028 Екатеринбурге, улица Малышева, 2б; почтовый адрес уголовной коллегии 620028, Екатеринбург, улица Кирова, 2. Либо через раздел «Подача процессуальных документов в электронном виде» официального интернет-сайт Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга. Документы не процессуального характера можно направить на электронную почту суда. Гражданская и административная коллегии: verhisetsky.svd@sudrf.ru и уголовная коллегия: verhisetsky2.svd@sudrf.ru, - написано на сайте Верх-Исетского районного суда.

В суд пускают только участников процессов за полчаса до начала заседания.

Кировский районный суд

Ознакомиться с материалами дел, которые находятся в архиве и отделе делопроизводства, можно только по предварительной записи по телефонам 357 08 27 (гражданские дела), 357 08 12 (уголовные дела), 357 08 32 (дела из архива). Ознакомиться с делами могут только участники судопроизводства, не более двух человек одновременно.

Выдача копий судебных актов, исполнительный листов, прием корреспонденции, выдача копий судебных актов, исполнительных листов, прием корреспонденции и исков в суде проводится очно, но с применением средств индивидуальной защиты и соблюдением социальной дистанции.

Из-за ухудшения эпидобстановки из-за коронавируса, при отсутствии необходимости личного посещения суда рекомендуется подавать документы следующими способами:

1. На сайте суда в разделе «Подача процессуальных документов в электронном виде». Здесь можно подать заявление о выдаче судебных актов, исполнительных листов, жалобу, заявление по делам. Находящимся в производстве, другие документы, связанные с процессуальными правами участников судопроизводства.

2. Раздел «Обращения граждан» на сайте суда. Здесь можно подать предложения, заявления, жалобы.

3. По почте все документы, перечисленные в 1 и 2 пунктах. Адрес: 620075 Екатеринбург, улица Бажова, 31а.

В несколько судах председатели отменили прием граждан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Железнодорожный районный суд

Личный прием граждан с 3 февраля и до особого распоряжения приостановлен, документы нужно скидывать через электронную приемную на официальном сайте суда, либо по почте 620141 Екатеринбург, улица Пехотинцев, 23.

В суд могут попасть только участники процесса. На входе измеряют температуру тела, если она выше 37 градусов, в здание вы не попадете.

Орджоникидзевский районный суд

Председатель суда приостановил прием граждан, в здание суда пускают за 30 минут до начала заседания.

Документы рекомендовано присылать по почте либо через интернет-приемную на официальном сайте суда в разделе «Подача процессуальных документов в электронном виде». Почтовый адрес суда: 620012 Екатеринбург, улица Машиностроителей, 19а.

Чкаловский районный суд

Личный прием граждан приостановлен, участников процесса в суд пускают только по повесткам либо по спискам.

Документы нужно высылать по почте, либо через официальный сайт в разделе «Подача процессуальных документов в электронном виде».

Получить документы можно, направив их на электронную приемную заявителя, либо по почте.

Информация о движении дел – на сайте суда в разделе «Судебное делопроизводство».

Ардес суда: 620130 Екатеринбург, улица Авиационная, 65а.

Октябрьский районный суд

Никакой информации об ограничениях в работу суда нет, телефон пресс-службы не отвечает

Свердловский областной суд

В здание пускают за полчаса до начала заседания суда. На заседании присутствуют только участники процесса.