Строители перекроют проезд по улице Февральской Революции до конца 2023 года

Ограничения будут действовать с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закроют проезд по улице Февральской Революции. Об этом сообщает мэрия.

- Это необходимо для строительства многофункционального научно-производственного центра, - говорится в сообщении.

Движение ограничит специализированный застройщик «УГМК-Навигатор». Проезд будет закрыт от улицы Антона Валека до здания № 5а на Октябрьской площади. Ограничения будут действовать с 1 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года.

Специалисты просят екатеринбуржцев отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать маршрут передвижения.

Ранее в Екатеринбурге на Объездной дороге изменили схему движения. Там строят эстакаду к автовокзалу «Золотой». С 8 февраля водителям, которые едут от переулка Базовый в сторону улицы Московская, придется двигаться по встречной полосе. До этого движение было организовано по полосе в направлении от улицы Московской к торговому центру «Леруа Мерлен».