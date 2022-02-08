На Объездной дороге изменили схему движения из-за строительства автовокзала «Золотой»

С 8 февраля водителям, которые едут от переулка Базовый в сторону улицы Московская, придется двигаться по встречной полосе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Объездной дороге изменили схему движения. Там строят эстакаду к автовокзалу «Золотой». Информация о дорожных работах появилась на «Яндекс.Картах».

- Это из за строительства автомобильной развязки в этом районе. Развязка предназначена в том числе для автовокзала, - рассказали «КП-Екатеринбург» в мэрии.

С 8 февраля водителям, которые едут от переулка Базовый в сторону улицы Московская, придется двигаться по встречной полосе. До этого движение было организовано по полосе в направлении от улицы Московской к торговому центру «Леруа Мерлен».

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

По данным на 14:10, на Объездной дороге образовалась пробка в сторону улицы Московская. Движение затруднено на 800 метрах.

Ранее, в октябре 2021 года, открыли новый съезд с Объездной автодороги на улицу Щербакова. В администрации города добавили, что в перспективе этот съезд станет частью транспортной развязки у автовокзала «Золотой».