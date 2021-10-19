В Екатеринбурге на Объездной открыли новый съезд

Первый камень нового регионального транспортно-пересадочного узла заложили в январе 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге открыли новый съезд с Объездной автодороги на улицу Щербакова. Об этом «КП Екатеринбург» сообщили в мэрии.

- Съезд построен обществом «Малышева 73» за свой счет, - объяснили там.

В администрации города добавили, что в перспективе этот съезд станет частью транспортной развязки у автовокзала «Золотой».

Фото: скриншот с «Яндекс.Карт»

Первый камень нового регионального транспортно-пересадочного узла заложили в январе 2020 года. Он будет включать в себя станцию метро, торговый центр «Золотой» и новый автовокзал, который заменит нынешний – Южный. Объект планируют запустить в 2023 году.

Кроме того, рядом с новым автовокзалом реконструируют дороги. В том числе планируют построить широкие съезды и выезды на ЕКАД и в сторону аэропорта Кольцово. Само здание вокзала соединят прямым выходом на станцию метро «Ботаническая».