В Ботаническом районе Екатеринбурга начинается строительство нового автовокзала

28 Янв. 2020 2020-01-28T13:50:01+03:00

Новый автовокзал построят на смену Южному, который сейчас расположен на станции метро «Чкаловская» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вокзал будет соединен с торговым центром и будет иметь прямой выход на платформу метро

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29 января в границах улиц Крестинского-Академика Шварца-Белинского-Объездная дорога заложат первый камень нового регионального транспортно-пересадочного узла. Новый объект будет включать в себя станцию метро, торговый центр «Золотой» и новый автовокзал, взамен Южного, который сейчас находится на станции метро «Чкаловская».

Инфраструктура нового транспортно узла будет находиться в управлении Екатеринбурга. Проектом предусмотрены остановки городской электрички, следующей из аэропорта Кольцово, ЭКСПО-Центра, а также соединение комплекса с южными автомагистралями на Челябинск, Тюмень и Курган. Вокруг нового автовокзала пройдет масштабная модернизация дорожной инфраструктуры с постройкой широких съездов и выездов на ЕКАД и направления аэропорта.

3D-рендер нового объекта

Новый автовокзал, транспортно будет соединен со станцией метро «Ботаническая», инвестор имеет успешный опыт соединения крупнейшего ТРЦ «Гринвич» со станцией метро «Геологическая», опыт показывает, развитие инфраструктуры метро, соединение с ключевыми городскими объектами дает двусторонний превосходный результат, тем более, учитывая перспективу строительства второй ветки метро.

Объект запустят в 2023 году, в год проведения Универсиады и 300-летия Екатеринбурга. После запуска в эксплуатацию это будет крупнейший современный транспортно-пересадочный узел за пределами Москвы. Общая площадь комплекса, включая новый автовокзал - 308 тыс. кв. м., торговая площадь – 147 тыс. кв. м. Общий объем инвестиций порядка 400 млн. долл., инвестор – компания «Общество Малышева 73».

Вокзал и ТЦ будут размещаться в границах улиц Крестинского-Академика Шварца-Белинского-Объездная дорога

Церемония закладки первого камня нового объекта состоится 29 января 2020 г., в 16:00, въезд на строительную площадку на ул. Крестинского, напротив дома по ул. Крестинского, 55 к.1

ИСТОЧНИК KP.RU