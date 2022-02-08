Из Екатеринбурга в Казахстан запустят новые льготные рейсы

Пассажиров будут перевозить на самолетах Airbus A320 вместимостью 180 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце февраля казахстанский лоукостер FlyArystan запустит новые рейсы из Екатеринбурга в Нур-Султан и Алма-Ату. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Кольцово».

- Полеты в Алма-Ату запланированы с 24 февраля один раз в неделю по четвергам. Вылет из Екатеринбурга — в 02:05, прибытие в Алма-Ату — в 05:55 местного времени, - говорится в сообщении.

В Нур-Султан самолеты начнут летать с 26 февраля. Полеты будут выполняться по субботам. Вылет запланирован на в 02:45, прилет на 05:30 местного времени. Пассажиров будут перевозить на самолетах Airbus A320 вместимостью 180 человек.

На данный момент из Екатеринбурга в Нур-Султан и Алма-Ату летает по одному рейсу. Полеты выполняют «Уральские авиалинии». А авиакомпания Air Qazaq трижды в неделю доставляет пассажиров в столицу Казахстана.

Ранее, с 18 января авиакомпания «Азимут» начала выполнять рейс из Екатеринбурга в Минеральные Воды с посадкой в Магнитогорске. Авиалайнер будет вылетает из столицы Урала в 06:55, а садиться в Магнитогорске в 08:20. Прибытие в Минеральные Воды запланировано в 09:45 по местному времени. Всего пассажиры проведут в полете 4 часа 50 минут.