Полет займет 4 часа 50 минут
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 18 января авиакомпания «Азимут» начнет выполнять рейс из Екатеринбурга в Минеральные Воды с посадкой в Магнитогорске. Об этом сообщает аэропорт «Кольцово».
- Полеты запланированы дважды в неделю, по вторникам и субботам на самолете Sukhoi Superjet 100, - говорится в сообщении.
Авиалайнер будет вылетать из Екатеринбурга в 06:55. Посадка в Магнитогорске запланирована на 08:20, а прибытие в Минеральные Воды в 09:45 по местному времени. Всего пассажиры проведут в полете 4 часа 50 минут.
Сейчас рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды выполняют «Уральские авиалинии». По итогам 2021 года пассажиропоток на этом направлении превысил 53,6 тысячи человек. С появлением нового перевозчика количество рейсов в Ставропольский край увеличится с трех до пяти в неделю.
Ранее стало известно, что с 15 декабря из Екатеринбурга начали напрямую летать самолеты в таджикский город Курган-Тюбе. Рейсы выполняются на самолете Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров.
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