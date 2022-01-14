Полет займет 4 часа 50 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 18 января авиакомпания «Азимут» начнет выполнять рейс из Екатеринбурга в Минеральные Воды с посадкой в Магнитогорске. Об этом сообщает аэропорт «Кольцово».

- Полеты запланированы дважды в неделю, по вторникам и субботам на самолете Sukhoi Superjet 100, - говорится в сообщении.

Авиалайнер будет вылетать из Екатеринбурга в 06:55. Посадка в Магнитогорске запланирована на 08:20, а прибытие в Минеральные Воды в 09:45 по местному времени. Всего пассажиры проведут в полете 4 часа 50 минут.

Сейчас рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды выполняют «Уральские авиалинии». По итогам 2021 года пассажиропоток на этом направлении превысил 53,6 тысячи человек. С появлением нового перевозчика количество рейсов в Ставропольский край увеличится с трех до пяти в неделю.

Ранее стало известно, что с 15 декабря из Екатеринбурга начали напрямую летать самолеты в таджикский город Курган-Тюбе. Рейсы выполняются на самолете Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка