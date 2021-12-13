Из Екатеринбурга начнут летать самолеты в таджикский город Курган-Тюбе

Запускает прямые регулярные рейсы в Курган-Тюбе авиакомпания Nordwind Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга с 15 декабря начнут летать самолеты в таджикский город Курган-Тюбе. Прямые рейсы будут выполняться на самолете Boeing 737-800 вместимостью до 189 пассажиров.

- Запускает прямые регулярные рейсы из международного аэропорта Кольцово в таджикский город Курган-Тюбе (Бохтар) авиакомпания Nordwind. Продолжительность полета - 3 часа 25 минут, - рассказали в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово.

В Курган-Тюбе самолеты не летали из Екатеринбурга с 2014 года. Из Кольцово сейчас можно улететь еще в три города Таджикистана - Худжанд, Куляб и Душанбе.

Отметим, что в Таджикистане по прилету нужно будет предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы. Справка не требуется только детям до трех лет.