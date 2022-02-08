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Происшествия8 февраля 2022 2:25

Полиция выявила в Свердловской области незаконную перевозку древесины

Лес переправляли через водоохранную зону
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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На предпринимателя составили административный протокол за нарушения при перевозке древесины

На предпринимателя составили административный протокол за нарушения при перевозке древесины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция выявила в Свердловской области незаконную транспортировку древесины. В январе 2022 года индивидуальный предприниматель перевозил лес через реку Тавда в Таборинском районе с нарушением законодательства, сообщает Управление на транспорте по УрФО.

- По указанию нарушителя на большегрузных автомобилях марки «Урал» заготовленный лес транспортировался с нарушением водоохранной зоны: через прибрежную полосу с дальнейшим выездом на ледовую переправу, - говорится в сообщении.

Кроме того, у бизнесмена не было документов для создания такого маршрута. На предпринимателя составили административный протокол.

Ранее, в декабре 2021 года, в Екатеринбурге полицейские задержали машину «Урал» с полуприцепом, в котором было 16 кубометров бревен. При этом у водителя были неправильно составленные на перевозку древесины документы.