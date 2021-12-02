Полицейские выявили в Екатеринбурге незаконную перевозку древесины

Бревна должны были привезти на пилораму в Березовском городском округе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге полицейские задержали машину «Урал» с полуприцепом, в котором было 16 кубометров бревен. При этом у водителя были неправильно составленные на перевозку древесины документы, сообщает городское УМВД.
- По словам водителя, документы для транспортировки ему были переданы индивидуальным предпринимателем, занимающимся заготовкой древесины и торговлей пиломатериалами, - говорится в сообщении.
Бревна должны были привезти на пилораму в Березовском городском округе. Машину остановили 30 ноября на 10 километре Челябинского тракта в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Лес».
Полицейские составили административный протокол. За такое правонарушение должностным лицам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей с конфискацией древесины и (или) транспортных средств, на которых ее перевозили. Юридическому лицу грозит штраф от 500 до 700 тысяч рублей с конфискацией. Сейчас машина с бревнами изъята и находится на территории отдела полиции № 6 в Екатеринбурге.
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