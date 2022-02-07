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Общество7 февраля 2022 6:32

На городском пруду в Екатеринбурге появилась надпись «За мир!»

Также активисты нарисовали на снегу символ пацифик
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Надпись и символ не нарисованы, их вытоптали на снегу. Фото: предоставлено активистами

Надпись и символ не нарисованы, их вытоптали на снегу. Фото: предоставлено активистами

В Екатеринбурге на замерзшем в лед городском пруде появилась надпись «За мир!» и символ пацифик. Об этом рассказали активисты.

- Она находится рядом со сквером у Драмтеатра, хорошо видна из окон Законодательного собрания и правительства Свердловской области, - написали добровольцы.

Надпись и символ не нарисованы. Их вытоптали на снегу. Также активисты сообщили, что 12 февраля пройдет согласованный митинг за мирное существование между народами. Он пройдет в парке Южный в 14:00.

Ранее, 15 января 2022 года, в Екатеринбурге прошел согласованный пикет «За мир и дружбу народов», который носит антивоенный характер. На мероприятие собрались несколько десятков участников. Изначально проведение акции согласовали на перекрестке улиц 8 Марта – Большакова, однако в начале мероприятия стражи порядка попросили участников переместиться в Парк имени 50-летия ВЛКСМ. На двух участников составили протоколы об административных правонарушениях.