В Екатеринбурге на антивоенном пикете оштрафовали двух участников

На митинге задержали одного из участников с велосипедом. Фото: скрин с видео Александра Клокунова

В Екатеринбурге 15 января прошел согласованный с властями пикет «За мир и дружбу народов», который носит антивоенный характер. На мероприятие собрались несколько десятков участников.

Изначально проведение пикета, как сообщают организаторы акции, власти согласовали на перекрестке улиц 8 Марта – Большакова, однако в начале мероприятия стражи порядка попросили участников переместиться в Парк имени 50-летия ВЛКСМ, которая находится от вышеуказанного перекрестка в полутора километрах.

Во время пикета на двух участников составили протоколы об административных правонарушениях. Один из них не убрал велосипед с дорожки, а другой курил на территории парка.