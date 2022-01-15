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Общество15 января 2022 13:35

В Екатеринбурге на антивоенном пикете оштрафовали двух участников

На обоих составили протоколы об административных правонарушениях
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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На митинге задержали одного из участников с велосипедом. Фото: скрин с видео Александра Клокунова

На митинге задержали одного из участников с велосипедом. Фото: скрин с видео Александра Клокунова

В Екатеринбурге 15 января прошел согласованный с властями пикет «За мир и дружбу народов», который носит антивоенный характер. На мероприятие собрались несколько десятков участников.

Изначально проведение пикета, как сообщают организаторы акции, власти согласовали на перекрестке улиц 8 Марта – Большакова, однако в начале мероприятия стражи порядка попросили участников переместиться в Парк имени 50-летия ВЛКСМ, которая находится от вышеуказанного перекрестка в полутора километрах.

Во время пикета на двух участников составили протоколы об административных правонарушениях. Один из них не убрал велосипед с дорожки, а другой курил на территории парка.