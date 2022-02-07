Жители Академического придумали, как решить проблему переполненных автобусов

Однако поездка будет стоить дороже, чем проезд в маршрутке – 60 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Академического района создали свой BlaBlaCar. Они завели чат в Telegram, где можно найти водителей и попутчиков.

- Наш чат позволит вам заработать на своих ежедневных поездках на работу, в школу, детский сад, а так же добраться в комфорте сэкономив, ваше время. Больше никаких пересадок и ожиданий на остановках, - говорится в описании чата «Попутчики Академический Екатеринбург».

Однако поездка будет стоить дороже, чем проезд в маршрутке – 60 рублей. Тем, кто ищет водителя, нужно спросить в чате, едет ли кто-то в определенную точку Екатеринбурга. Горожане с машинами пишут в свою очередь, когда и куда собираются поехать. В чате уже 1,9 тысячи человек.

Ранее, 4 февраля, в Академическом автобус № 16 вылетел с дороги и снес столб. Авария произошла на улице Вильгельма де Геннина, где ведется строительство будущей трамвайной линии. В салоне были пассажиры.