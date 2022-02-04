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Происшествия4 февраля 2022 13:25

В Академическом районе Екатеринбурга автобус с пассажирами вылетел с дороги

В момент проишествия в салоне находились 15 человек
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Академическом районе Екатеринбурга городской автобус № 16 с пассажирами в салоне вылетел с дороги и снес столб, авария произошла на улице Вильгельма де Геннина, примечательно, что именно на этом участке ведется строительство будущей трамвайной линии.

- В момент происшествия в автобусе находились 15 пассажиров, никто из не пострадал. По предварительной версии, Водитель не обеспечил постоянный контроль за движением автобуса и допустил наезд на препятствие, - сообщили «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по уральской столице.

Напомним, на трассе «Пермь - Екатеринбург» произошло смертельное ДТП. Там столкнулись два грузовика и легковушка. Водитель одного из большегрузов скончался. 52- летний водитель грузовой автомашины DAF выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовой автомашиной Mercedes.

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