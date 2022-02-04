На уральской трассе в ДТП с двумя грузовиками и легковушкой погиб человек, двое пострадали

Авария произошла на трассе «Пермь - Екатеринбург». Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе «Пермь - Екатеринбург» произошло смертельное ДТП. Там столкнулись два грузовика и легковушка. Водитель одного из большегрузов скончался, сообщает УГИБДД по Свердловской области.

- По предварительным данным, 52- летний водитель грузовой автомашины DAF не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовой автомашиной Mercedes, - говорится в сообщении.

Затем в Mercedes въехала Skoda, которая ехала за ним. Авария произошла 3 февраля в 21:25 на 182 километре трассы. Водитель грузовика Mercedes скончался на месте.

Сейчас сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства аварии. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Инспекторы установили, что DAF ехал в сторону Екатеринбурга с 10 тоннами топливных брикетов. Стаж водителя составляет 34 года. Он пять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. Сотрудники ГИБДД освидетельствовали водителя DAF на состояние алкогольного опьянения. Он оказался трезв.

За рулем грузовика Mercedes был 59-летний мужчина. Он ехал в сторону Перми с углем в мешках. Вес его груза был около 20 тонн. Стаж водителя составляет 26 лет. Он два раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

В машине Skoda ехал 34-летний водитель и его 14-летний сын. Подросток находился на заднем пассажирском сидении слева. Так как отец с сыном были пристегнуты ремнями безопасности, они не получили серьезных травм.

Сейчас сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства аварии.