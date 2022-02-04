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Общество4 февраля 2022 15:00

Компания «Уральские Авиалинии» изменила условия провоза багажа

Планируется, что нововведение будет доступно уже с 5 февраля
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Были выделены три различных тарифа транспортировки вещей пассажиров

Были выделены три различных тарифа транспортировки вещей пассажиров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Уральские Авиалинии» решили изменить правила провоза багажа и ручной клади. Планируется, что нововведение будет доступно уже с 5 февраля. Были выделены три различных тарифа транспортировки вещей пассажиров.

- Тарифы группы ПРОМО - 0 кг в багаж / 10 кг ручная кладь; Тарифы группы ЭКОНОМ - 1 чемодан до 23 кг в багаж / 10 кг ручная кладь; Тарифы группы ПРЕМИУМ-ЭКОНОМ - 2 чемодана по 23 кг / 10 кг ручная кладь. Габариты ручной клади: не более 55 х 40 х 20 см или не более 115 см в сумме трёх измерений, - рассказали в пресс-службе компании.

Ранее стало известно, что «Уральские авиалинии» открывают прямые рейсы до Таиланда, пассажиров на Пхукет будут доставлять из Екатеринбурга, а также Иркутска и Владивостока. Первый полет из уральской столицы осуществят уже 1 марта, после этого лайнеры будут летать за рубеж каждый вторник.

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