«Уральские авиалинии» открывают прямые рейсы до Таиланда из Екатеринбурга

Доставлять пассажиров будут на самолете A320neo Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Компания «Уральские авиалинии» открывает прямые рейсы до Таиланда, пассажиров на Пхукет будут доставлять из Екатеринбурга, а также Иркутска и Владивостока. Первый полет из уральской столицы осуществят уже 1 марта, после этого лайнеры будут летать за рубеж каждый вторник.

- Готовьте купальники и солнцезащитные очки, доставлять пассажиров будут на самолете A320neo. Чтобы попасть в страну, необходимо иметь отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, также по прибытии в страну некоторым может потребоваться карантин, - сообщает пресс-служба «Уральских авиалиний».

Ранее компания «Уральские авиалинии» в конце декабря открыла перелеты сразу в три города в Казахстане: Алматы, Нур-Султан, Шымкент. Первый рейс отправился в соседнюю страну уже 20 числа, попасть туда можно будет из четырех российских аэропортов: Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Жуковского и Красноярска.