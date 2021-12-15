Компания «Уральские авиалинии» открывает перелеты в Казахстан

Попасть туда можно будет из четырех российских аэропортов: Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Жуковского и Красноярска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Компания «Уральские авиалинии» в конце декабря откроет перелеты сразу в три города в Казахстане: Алматы, Нур-Султан, Шымкент. Планируется, что первый рейс отправится в соседнюю страну уже 20 числа, попасть туда можно будет из четырех российских аэропортов: Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Жуковского и Красноярска.

- Именно в Казахстане вас ждут многочисленные горнолыжные курорты в сочетании с яркими восточными традициями и блюдами национальной кухни. Вам останется только решить: лыжи или сноуборд. Тем более, что ваше спортивное оборудование входит в норму бесплатного провоза багажа, - уточнили в пресс-службе «Уральских авиалиний».

Ранее стало известно, что авиакомпания «Уральские авиалинии» взыскала 394 тысячи рублей с пилота Ивана А., который проработал семь месяцев и уволился. Бывший сотрудник должен теперь возместить затраты на обучение.