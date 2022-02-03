Власти Екатеринбурга планируют запустить троллейбусы до Академического района

При этом в районе проживает порядка 140 тысяч жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Екатеринбурга планируют запустить в Академический район троллейбусы с автономным ходом. Такая инициатива позволит продлить маршруты, проходящие по улице Амундсена без строительства контактной сети, и обеспечить горожан дополнительным транспортом.

- В новый район можно направить три троллейбусных маршрута, по каждому из которых будет курсировать по 15-20 машин. При этом в районе проживает порядка 140 тысяч жителей. Существующий транспорт с такой нагрузкой не справляется, особенно в часы пик, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринурга.

Кстати, на сегодняшний день на самый популярный маршрут № 012 перевозчик приобрел четыре автобуса большого класса, что несколько улучшило положение. Рассматриваются варианты покупки ещё нескольких таких автобусов на данный маршрут.

Также возле больницы №40, на улице Волгоградской, начнется реконструкция трамвайного кольца, это необходимо для новой линии до Академического, именно здесь она будет соединяться с остальной трамвайной сетью.