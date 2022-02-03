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Общество3 февраля 2022 12:19

В Екатеринбурге возле больницы №40 начнется реконструкция трамвайного кольца

Это необходимо для новой линии до Академического
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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Остановочный пункт соответственно расширим.

Остановочный пункт соответственно расширим.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге возле больницы №40, на улице Волгоградской, начнется реконструкция трамвайного кольца. Как сообщил мэр города Алексей Орлов на своей странице в Instagram, это необходимо для новой линии до Академического, именно здесь она будет соединяться с остальной трамвайной сетью.

- Остановочный пункт соответственно расширим – он сможет принимать одновременно два десятка вагонов, - написал градоначальник.

Глава города также отметил, что трамвайные пути будут переложены с использованием современных технологий, которые снизят вибрационные и шумовые нагрузки. Помимо реконструкции кольца, власти облагородят парк и создадут в нем велопешеходный маршрут.

Напомним, что в Екатеринбурге на улице Вильгельма де Геннина появились рельсы, которые символизируют начало строительства трамвайной ветки из Академического района в центр города. Планируется, что строительство будет завершено к 300-летию Екатеринбурга.

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