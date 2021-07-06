В Академическом заложили трамвайную ветку

Начало новой трамвайной ветке положено Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Вильгельма де Геннина появились рельсы, которые символизируют начало строительства трамвайной ветки из Академического района в центр города.

Трамваи здесь поедут через два года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торжественная церемония закладки первой шпалы проходит сегодня. В церемонии принимают участие высокопоставленные гости министр строительства России Ирэк Файзулллин, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и другие официальные лица. Они заложили символический пролет на перекрестке Вильгельма де Геннина — Вонсовского.

Строительство ветки пройдет в два этапа. Сначала трамвай пустят по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до трамвайного кольца на улице Волгоградской около горбольницы №40. На втором этапе ветку продлят по Токарей до улицы Татищева. Планируется, что строительство будет завершено к 300-летию Екатеринбурга.

Ветка пройдет в самом центре Академического Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, администрация Екатеринбурга в первом полугодии 2021 года заключила муниципальный контракт на строительство трамвайной ветки в Академический.