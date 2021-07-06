В Академическом заложили трамвайную ветку

Начало новой трамвайной ветке положено
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге на улице Вильгельма де Геннина появились рельсы, которые символизируют начало строительства трамвайной ветки из Академического района в центр города.
Трамваи здесь поедут через два года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Торжественная церемония закладки первой шпалы проходит сегодня. В церемонии принимают участие высокопоставленные гости министр строительства России Ирэк Файзулллин, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и другие официальные лица. Они заложили символический пролет на перекрестке Вильгельма де Геннина — Вонсовского.
Строительство ветки пройдет в два этапа. Сначала трамвай пустят по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до трамвайного кольца на улице Волгоградской около горбольницы №40. На втором этапе ветку продлят по Токарей до улицы Татищева. Планируется, что строительство будет завершено к 300-летию Екатеринбурга.
Ветка пройдет в самом центре Академического
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Напомним, администрация Екатеринбурга в первом полугодии 2021 года заключила муниципальный контракт на строительство трамвайной ветки в Академический.