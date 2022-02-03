В Екатеринбурге появился памятник билету с ценой за проезд 28 рублей

Фото: «Интересный Екатеринбург»

В Екатеринбурге появился мемориал билету со старой ценой за проезд. Кто-то установил такой импровизированный памятник на набережной реки Исеть.

Автор распечатал большой бумажный билет со стоимостью за проезд 28 рублей и возложил к нему две гвоздики.

Фотографией памятника некануне поделился паблик «Интересный Екатеринбург».

Напоминаем, что стоимость проезда во всем общественном транспорте повысится до 32 рублей с 11 февраля. Для владельцев ЕКАРТ будет действовать скидка, а льготникам проезд повысят с 1 марта, так как на обновление тарифного меню нужно время.

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