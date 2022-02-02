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Здоровье2 февраля 2022 10:44

Губернатор Куйвашев выступил с обращением из-за коронавируса

Глава Свердловской области призвал население не паниковать
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
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Евгений Куйвашев сообщил, что новый штамм коронавируса не так опасен, как предыдущие

Евгений Куйвашев сообщил, что новый штамм коронавируса не так опасен, как предыдущие

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выступил с обращением к уральцам из-за проблем, связанных с быстрым распространением нового штамма коронавируса – «омикрона». Глава региона попросил граждан не паниковать и успокоиться.

Евгений Куйвашев сослался на исследования ученых, которые опытным путем выяснили, что «омикрон» почти не поражает легкие, поэтому новый штамм не так страшен, как предыдущие.

- За последние два года мы привыкли бояться коронавируса. Все слышали про случаи, когда практически здоровый человек «сгорал» за пару дней. Но думаю, что эти времена прошли, - пишет губернатор Свердловской области на своей страничке в Instagram.

Куйвашев заявил, что теперь с коронавирусом попадают в больницы намного реже, еще реже пациентов подключают к аппаратам ИВЛ.

Напомним, что указом губернатора Евгения Куйвашева со 2 по 16 февраля 2022 года ученики 2-8 классов отправлены на дистанционное обучение, а первоклассники отпущены на каникулы, которые в этом году начались на несколько дней раньше обычного.

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