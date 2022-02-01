На улицы Нижнего Тагила после доработки вернутся современные низкопольные трамваи

Предприятие продлило гарантийный срок трамваев на два года Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улицы Нижнего Тагила после диагностики и доработки вернутся современные низкопольные односекционные трамваи 71-415. Представители завода-изготовителя отметили, что вагоны были модернизированы: в трамваях установили новые современные дверные системы. Кроме того, предприятие продлило гарантийный срок трамваев на два года.

- Мы проверили работоспособность всех систем, определили необходимость и полноту технического обслуживания ряда узлов и агрегатов. После прохождения приемо-сдаточных испытаний трамваи отправлены на эксплуатацию в Нижний Тагил, - рассказал пресс-службе мэрии Нижнего Тагила генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров.

Напомним, ранее по по улицам Екатеринбурга начал ходить трехсекционный низкопольный трамвай. Он возит горожан по маршруту № 18 (Шарташ – улица Волгоградская). Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в АО «Уралтрансмаш», которое сконструировало транспорт.