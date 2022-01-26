Трехсекционный трамвай начал возить екатеринбуржцев

Трехсекционный трамвай достигает в длину 27,8 метров. Фото: АО «Уралтрансмаш»

По улицам Екатеринбурга начал ходить трехсекционный низкопольный трамвай. Он возит горожан по маршруту № 18 (Шарташ – улица Волгоградская). Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в АО «Уралтрансмаш», которое сконструировало транспорт.

- Трамвай прошел обкатку на территории депо, затем испытания с номинальной и максимальной нагрузкой в условиях городской сети пассажирских маршрутов, в том числе на новой ветке до Верхней Пышмы. Сейчас начинаем тестовую эксплуатацию с пассажирами, - рассказал коммерческий директор завода Алексей Серков.

В 2019 году вагон модели 71-418 прошел все приемо-сдаточные испытания. В 2020 году трамвай тестировали на путях в Екатеринбурге. После этого вагон вернули в цех на доработку. По просьбам пассажиров в нем изменили кронштейны сидений.

Трехсекционный трамвай достигает в длину 27,8 метров. Он вмещает в себя 320 человек. Его преимуществом является сниженный расход электроэнергии.

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