Евгений Куйвашев рассказал, как избежать очередей в больницах и поликлиниках области

Людям приходится ждать очереди на прием целыми днями. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев призвал работодателей не требовать с подчиненных больничные листы в бумажном варианте. Также он предложил свердловчанам пользоваться электронными сервисами, чтобы получить необходимый документ. Об этом он написал сегодня в своем Instagram-аккаунте.

- Заболевших ОРВИ и коронавирусом я прошу все-таки дождаться медика из поликлиники, если болезнь протекает не в критической форме, и оформить электронный больничный на сайте Фонда социального страхования – r66.fss.ru. Это легко, - сообщает Евгений Куйвашев.

Также губернатор отметил, что система здравоохранения уже серьезно перегружена, а резко увеличить число врачей невозможно. Поэтому, в больницах и поликлиниках работают студенты-медики.

Кроме того, по мнению Евгения Куйвашева, переход на электронные больничные поможет снизить количество пациентов, которые сидят в очереди на прием и стоят на улицах по шесть часов.

Напомним, ранее заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков сообщал, что плановая медицинская помощь в регионах не будет приостановлена.