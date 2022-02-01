В оперативном штабе рассказали, ограничат ли плановую медицинскую помощь в Свердловской области

В Свердловской области за сутки зафиксировано 2825 новых случаев коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области ежедневно фиксируются антирекорды по заболеваемости коронавирусом. Во вторник, 1 февраля, в регионе зарегистрировано еще 2 825 случаев. В связи с этим у многих возник вопрос, не будет ли вновь ограничено оказание плановой медицинской помощи в больницах региона.

- Сегодня нет. Я говорю о ситуации на сегодняшний день, - прокомментировал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области.

Отметим, что по указу губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, ученики первых классов школ уходят на каникулы раньше обычного срока, а ученики 2 - 8 классов до 16 февраля отправлены на дистант.