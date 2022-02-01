В Свердловской области больше 10% школьников находились на карантине из-за коронавируса

На Среднем Урале не один день растет количество заболевших. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В министерстве образования Свердловской области рассказали, сколько детей болеют ОРВИ и коронавирусом в регионе.

- У нас увеличилось количество детей, которые находятся на карантине с ОРВИ и коронавирусом. Это более 10% школьников и 8% студентов, - сообщил Юрий Биктуганов, министр образования Свердловской области. - Несмотря на созданные условия по санитарным нормам контакты и в быту, и в общественных местах продолжаются. Мы определили что надо изолировать группы детей, чтобы уменьшить распространение инфекции.

Добавим, что со 2 февраля в Свердловской области вновь вводится дистанционное обучение в школах, колледжах и техникумах.