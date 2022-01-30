В Екатеринбурге подъезд многоэтажки на Пионерском залило кипятком

Аварийная бригада приехала только через 1,5 часа. Фото: читательница "КП-Урал"

В Екатеринбурге в многоэтажке на улице Советская,58 в микрорайоне Пионерский подъезд залило кипятком. По словам жильцов, 30 января около 00:30 прорвало трубу на четвертом этаже.

- Мы сами живем на втором этаже, проснулись от шума воды, - рассказала жительница пострадавшего дома.

По словам женщины аварийная бригада приехала только через 1,5 часа, перекрыла воду и уехала. Последствия потопа убирали сами жильцы с помощью ведер и тряпок. Из-за большого количества воды и пара в подъезде смыло весь ремонт, сейчас он весь в побелке и лужах.

Последствия потопа убирали сами жильцы. Фото: читательница "КП-Урал"

Напомним, что специалисты ЕТК восстановили отопление в 30 домах в районе Пионерский. Как сообщает екатеринбуржская теплосетевая компания, 20 энергетиков с помощью четырех единиц специализированной техники заменили шесть метров изношенной трубы. Работы завершились 27 января в 19:00.