Екатеринбуржские энергетики восстановили отопление в 30 домах на Пионерском

Они заменили шесть метров изношенной трубы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты ЕТК восстановили отопление в 30 домах в районе Пионерский. Как сообщает екатеринбуржская теплосетевая компания, 20 энергетиков с помощью четырех единиц специализированной техники заменили шесть метров изношенной трубы.

- В зону ограничения попало 30 домов, учитывая температуру наружного воздуха, температура в помещениях не опускалась ниже нормативных 20 градусов, - рассказали в ЕТК.

Работы завершились 27 января в 19:00. Энергокомпания также приносит свои извинения жителям Пионерского района и заявляет, что будет обеспечивать контроль за состоянием теплосетевого комплекса.

Напомним, что прокуратура начала проверку после жалоб жителей поселка Вересковый Невьянского городского округа на перебои воды. Также прокуратура проверит качество холодной воды в поселке.