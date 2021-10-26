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Общество26 октября 2021 8:34

Прокуратура начала проверку после жалоб жителей уральского поселка на отсутствие воды

Свердловчане уже две недели не получают холодное водоснабжение
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Без холодной воды остались жители верхних этажей

Без холодной воды остались жители верхних этажей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура начала проверку после жалоб жителей поселка Вересковый Невьянского городского округа на перебои воды. Об этом сообщает ведомство Свердловской области.

В поселке расположены шесть многоквартирных домов. Два из них двухэтажные, еще четыре – трехэтажные. Частных жилых домов в Вересковом нет.

- На протяжении двух недель по причине слабого напора воды жители верхних этажей многоквартирных домов не получают холодное водоснабжение в необходимых объемах, - говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе проверки и по ее результатам будет дана правовая оценка действиям администрации Невьянского городского округа, а также ресурсоснабжающей организации и управляющей компании по обеспечению населения водоснабжением. Также прокуратура проверит качество холодной воды в поселке.

Ранее прокуратура начала проверять село Позариха, жители которого пожаловались на отсутствие воды. Ведомство выяснило, что из-за ремонтных работ в селе действительно отключили горячую воду. При этом холодная вода течет со слабым напором.

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