Прокуратура нашла нарушения в подаче водоснабжения в селе Позариха Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская прокуратура проверяет село Позариха, жители которого пожаловались на отсутствие воды. На место выехал прокурор Каменского района Константин Низовцев, чтобы встретиться с сельчанами. Также к проведению надзорных мероприятий привлечены сотрудники Министерства энергетики и ЖКХ региона.

- В рамках надзорных мероприятий органами прокуратуры истребованы необходимые сведения и документы, проводятся надзорные мероприятия. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на восстановление прав жителей села на своевременное предоставление коммунальных услуг надлежащего качества, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Прокуратура выяснила, что из-за ремонтных работ в селе действительно отключили горячую воду. При этом холодная вода течет со слабым напором.

Напомним, что школьники из села Позариха в Каменском районе Свердловской области сняли клип, где пожаловались на отсутствие воды. На видео восьмиклассники прочитали рэп и обвинили мэра в проблемах водоснабжения.