«Мы теперь на улицу ходим в туалет»: дети из уральского села записали рэп для мэра, где пожаловались на отсутствие воды

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Школьники из небольшого села Позариха в Каменском районе Свердловской области сняли клип, где пожаловались на отсутствие воды. На видео восьмиклассники прочитали рэп и обвинили мэра в проблемах водоснабжения.

- Мы - дети Позарихи Каменского района Свердловской области. Мы хотим показать, как мы живем в XXI веке - веке передовых технологий. Мы дети Позарихи, у нас воды нет, И мы теперь на улицу ходим в туалет… Нет горячей воды, нет холодной воды, И садик теперь не работает, увы. Кто нам воду отключил, ну-ка все в ряд! Мы очень хотим вам надрать зад! - поется в песне школьников.

Отметим, село Позариза находится под Каменском-Уральским. В населенном пункте одна школа, а население чуть больше двух тысяч человек. По словам учеников восьмого класса, горячую и холодную воду отключили 11 мая. Власти поселка отмалчиваются, взрослые злятся, а школьники решили взять все в свои руки.

- Потому что полмесяца без холодной-горячей воды сидеть надоело, родители сильно возмущаются, - рассказывает школьница Анастасия Капранова - И в школу, и на работу мы ходим грязные, у некоторых есть, конечно, здесь родственники, у которых есть баня и можно искупаться, но у большинства нет. И у пожилых людей, которые живут на третьих этажах, нет холодной воды совсем, так как не дотягивает.

Глава Каменского городского округа Сергей Белоусов прокомментировал ситуацию так:

- В Позарихе тепло- и горячее водоснабжение организовано от Синарской ТЭЦ, и ранее на летний период горячая вода там никогда не отключалась. Но минувшей зимой на квартальных сетях была утечка, ликвидация которой стала возможна только после отопительного сезона. Сети – зона ответственности ООО «ТК Система» и обслуживаются в рамках концессионного соглашения. 11 мая концессионер ограничил подачу горячей воды для проведения ремонта, но так его и не начал. Мы сейчас с компанией в диалоге, даже готовы помочь – техникой и материалами, если договоримся о механизме возмещения затрат бюджета. Что касается холодной воды, то она потребителям предоставляется в полном объеме. Есть отдельные случаи в часы пикового разбора жителями воды, в том числе для полива участков, когда на верхних этажах многоквартирных домов давления не хватает».

В селе из-за отсутствия горячей воды в настоящее время действительно не работает один из детских садов. А новый, в коротком установлены водонагреватели, работал и продолжает работу в штатном режиме, – отметил глава.

Мы запросили комментарий у администрации Каменска-Уральского.