В уральском селе ученики опаздывают на уроки из-за отсутствия школьного автобуса

Детей возит другой автобус, но только ко второму уроку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Школьники из села Малая Лая под Нижним Тагилом почти три месяца опаздывают на занятия из-за того, учебное заведение не может найти водителя автобуса, который будет отвозить ребят на уроки. Предыдущего пришлось уволить из-за отказа в прохождении вакцинации. Об этом пишет местное издание TagilCity.ru.

- Детей возит другой автобус, но только ко второму уроку. И вот уже три месяца наши дети вынуждены пропускать первые уроки в школе. Пропущенные уроки никак не компенсируются, учащимся просто ставят «Н», что означает пропуск урока, - негодуют родители школьников.

Жители села собираются написать письмо в Министерство образования Свердловской области и администрацию Горноуральского городского округа, чтобы наконец-таки решить проблему: родители предлагают либо скорректировать расписание, либо организовать качественный подвоз.