В уральском селе школьники остались без автобуса из-за непривитого водителя

Директор школы в поселке Горноуральский заявил, что сейчас поиски водителя идут в ускоренном режиме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Малая Лая под Нижним Тагилом уволился водитель школьного автобуса, который не желал сделать прививку от коронавируса, из-за чего у ребят возникли сложности при переезде в учебное заведение в поселке Горноуральский. Поиск нового сотрудника может растянуться на два месяца. Об этом пишет местное издание TagilCity.

Родители учащихся считают, что лучшим решением было бы оставить прежнего непривитого водителя, так как он ни с кем не контактирует. Также из-за его отстранения детей вынужденно перевели на дистант. Как оказалось позже, водителя уволили по официальному приказу.

Директор школы в поселке Горноуральский заявил, что сейчас поиски водителя идут в ускоренном режиме. А остальные дети, которых родители могут привозить в школу, учатся очно.