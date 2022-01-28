«Готовы помочь»: пользователи Сети поддержали многодетного отца-одиночку, который воспитывает шестерых детей после смерти жены

Виктор вдекрете, но вынужден выходить несколько раз в неделю на работу по 5-6 часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В январе «КП-Екатеринбург» рассказывала историю о том, как живет и справляется с бытом врач-онколог, многодетный отец Виктор Шипицын. В сентябре прошлого года его любимая жена Юлия Шипицына умерла на 47 день после рождения самого младшего сына - Ильи. Мальчику на тот момент был всего месяц.

Несмотря на то, что его старшие дочери от первого брака стараются помогать, Виктору тяжело справляться с детьми. Теперь, пользователи канала «КП-Екатеринбург» на платформе Яндекс.Дзен сочувствуют Виктору, который остался «один на один» с бытовыми вопросами и маленькими детьми. Видеоролик с его историей набрал больше 278 тысяч просмотров, более 400 комментариев и трех тысяч «лайков».

- Милый человек, как жаль, что я живу далеко от вас. Приходила бы безвозмездно, просто так, но я в Подмосковье. Очень жаль, что детишки потеряли маму. Дай бог вам всем здравия и счастья, скорейшего решения проблемы, - пишет Светлана.

Также комментаторы из других городов призывают объединиться екатеринбуржцам, для того, чтобы помочь Виктору Шипицыну справиться с бытовыми вопросами.

- Студенты учителя, врачи, психологи. Может быть просто женщины, мужчины. Приходите помогать хоть вдвоем, по три часа. Есть одинокие люди, которые могут делиться теплом. Откликнитесь, кто рядом живёт, какая оплата этому мужчине нужна для няни. На них 15 000 рублей не хватит, - написала Галина.

Кроме того, комментаторы пожелали Виктору как можно скорее найти специалиста, который будет присматривать за его детьми. Люди с теплом отзываются от отце-герое и желают ему сил, здоровья, терпения и увидеть своих внуков. Несколько человек обратились в редакцию «КП-Екатеринбург» после публикации, они выразили желание помочь Виктору и просили его телефон для связи.