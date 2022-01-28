Школьница из Березовского перед исчезновением оставила записку

К полицейским обратилась тетя пропавшей девочки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском пропала 14-летняя Образцова Александра. Она ушла от тети - опекуна в среду, 26 января. Как рассказал «КП-Екатеринбург» начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, перед уходом девочка оставила родственнице записку.

- Перед уходом девочка оставила записку своему опекуну: «Все было хорошо, свидимся». Что означает, что претензий к женщине у нее не было, - отметил Валерий Горелых. - Но в таком возрасте подростков часто тянет и на путешествия, и на улучшение образа жизни. Поэтому, по одной из отрабатываемых полицией версий, школьница могла уйти к своему отцу, который лишен родительских прав.

Сейчас сыщики уголовного розыска ищут отца девочки для того, чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию. Известно, что девочка никогда раньше не пропадала. Она из благополучной семьи и никогда не состояла на учете в ПДН.

В полиции Березовского просят всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, обращаться по телефону +7 (34369) 4-75-00 или 02. Также все, кто видел Александру, могут сообщить об этом в поисковой отряд, занимающийся ее поиском.