В Березовском пропала 14-летняя девочка

Девочку ищут волонтеры и сотрудники полиции Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Березовском Свердловской области пропала 14-летняя Образцова Александра. Школьница не вернулась домой в среду, 26 января. Сейчас ее разыскивают волонтеры и сотрудники полиции.

- Розыском пропавшей занимается ОВД Березовского городского округа. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону +7 (34369) 4-75-00, - указано в ориентировке на поиск.

Приметы:

Рост: 256 см.

Телосложение: среднее.

Цвет глаз: карие.

Цвет волос: темные, до плеч.

На момент пропажи была одета: шапка бежевого цвета, пальто черного цвета, джинсы черного цвета, сапоги зимние черного цвета.

Если вы знаете, где может находиться Александра, сообщите об этом в полицию или руководителю поискового отряда «Прорыв» Николаю по телефону: 89120379790.