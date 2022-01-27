В Березовском пропала 14-летняя девочка

Девочку ищут волонтеры и сотрудники полиции
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В городе Березовском Свердловской области пропала 14-летняя Образцова Александра. Школьница не вернулась домой в среду, 26 января. Сейчас ее разыскивают волонтеры и сотрудники полиции.
- Розыском пропавшей занимается ОВД Березовского городского округа. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону +7 (34369) 4-75-00, - указано в ориентировке на поиск.
Приметы:
Рост: 256 см.
Телосложение: среднее.
Цвет глаз: карие.
Цвет волос: темные, до плеч.
На момент пропажи была одета: шапка бежевого цвета, пальто черного цвета, джинсы черного цвета, сапоги зимние черного цвета.
Если вы знаете, где может находиться Александра, сообщите об этом в полицию или руководителю поискового отряда «Прорыв» Николаю по телефону: 89120379790.
Фото: ПСО "Прорыв"