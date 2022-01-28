В Серове пожарные спасли из горящей квартиры двух человек

Пожарные справились с огнем за одну минуту Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове ночью, 28 января, вспыхнул балкон на последнем этаже двухэтажного дома на проспекте Серова. Прибывшие на место пожарные эвакуировали по лестничным маршам трех жильцов, еще двух человек спасли с помощью спасательных устройств.

- В 00:12 поступило сообщение о пожаре. На площади 1 квадратный метр повреждено домашнее имущество на балконе, расположенном на втором этаже муниципального двухэтажного жилого дома, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники и 12 человек личного состава. Пожар был потушен в течение одной минуты. К счастью, во время возгорания никто не пострадал.

Напомним, вечером, 27 января, во время пожара в многоэтажке в микрорайоне ЖБИ Екатеринбурга пострадали два человека. Они получили ожоги и отравились продуктами горения.