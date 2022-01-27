В пожаре в микрорайоне ЖБИ Екатеринбурга пострадали два человека

Пожарные получили сигнал в 18:39 по местному времени Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в микрорайоне ЖБИ загорелась квартира, расположенная в многоэтажке по адресу Сыромолотова, 28. Пожарные получили сигнал в 18:39 по местному времени. Выяснилось, что огонь распространился на пятом этаже на площади в 15 квадратных метров.

- Из горящей квартиры, при помощи автолестницы были спасены два человека, позднее они были переданы бригаде скорой медицинской помощи с признаками отравления продуктами горения и ожогами. В 19:20 огнеборцы локализовали и ликвидировали открытое горение. Причина пожара устанавливается, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Накануне ночью, 27 января, в Дегтярске произошел пожар в квартире на втором этаже на улице Токарей. Из задымленного подъезда спасатели эвакуировали 15 человек, из них 7 детей. Еще двоих взрослых и трех детей были спасены звеном газодымозащитной службы с помощью трехколенной лестницы.