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Происшествия27 января 2022 2:34

В Дегтярске пожарные спасли из задымленного подъезда пять человек

Их выводили из здания с помощью трехколенной лестницы
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Пожарные справились с огнем за девять минут

Пожарные справились с огнем за девять минут

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Дегтярск Свердловской области ночью, 27 января, пожар произошел в квартире на втором этаже двухэтажного дома на улице Токарей. Из задымленного подъезда спасатели эвакуировали 15 человек, из них 7 детей. Еще двоих взрослых и трех детей были спасены звеном газодымозащитной службы с помощью трехколенной лестницы.

- В 02:52 поступило сообщение о пожаре. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

За восемь минут пожарные локализовали огонь, охвативший шесть квадратных метров квартиры. Еще через минуту открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций пожарные завершили в 03:15.

Во время пожара пострадало домашнее имущество жильцов квартиры, в которой произошел пожар. Данных о пострадавших жильцах дома нет.

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