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Общество27 января 2022 13:57

В Нижнем Тагиле за год количество преступлений снизилось на 10%

Ситуация остается стабильной, сотрудники обеспечивают достойную защиту населения
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Кроме того, раскрываемость преступлений выросла на 4%, завершено расследование более 3,5 тысяч дел

Кроме того, раскрываемость преступлений выросла на 4%, завершено расследование более 3,5 тысяч дел

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошлый год в Нижнем Тагиле снизился уровень регистрируемых преступлений. По словам начальника МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагима Абдулкадырова, ситуация остается стабильной, сотрудники обеспечивают достойную защиту населения и не допускают существенных правонарушений, об этом пишет местное издание TagilCity.ru.

- В течение всего года отмечалось устойчивое снижение количества регистрируемых преступлений. В среднем за сутки поступало заявлений 300-350. Всего, по итогам года, количество заявленных преступлений снизилось на 10% и составило 5,8 тысячи, рассказал Абдулкадыров во время заседания гордумы.

Кроме того, раскрываемость преступлений выросла на 4%, завершено расследование более 3,5 тысяч дел. Всего же за 10 лет количество преступлений в городе преступлений уменьшилось на 30%

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