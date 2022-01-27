В Нижнем Тагиле за год количество преступлений снизилось на 10%

Кроме того, раскрываемость преступлений выросла на 4%, завершено расследование более 3,5 тысяч дел Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошлый год в Нижнем Тагиле снизился уровень регистрируемых преступлений. По словам начальника МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагима Абдулкадырова, ситуация остается стабильной, сотрудники обеспечивают достойную защиту населения и не допускают существенных правонарушений, об этом пишет местное издание TagilCity.ru.

- В течение всего года отмечалось устойчивое снижение количества регистрируемых преступлений. В среднем за сутки поступало заявлений 300-350. Всего, по итогам года, количество заявленных преступлений снизилось на 10% и составило 5,8 тысячи, рассказал Абдулкадыров во время заседания гордумы.

Кроме того, раскрываемость преступлений выросла на 4%, завершено расследование более 3,5 тысяч дел. Всего же за 10 лет количество преступлений в городе преступлений уменьшилось на 30%