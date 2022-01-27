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Происшествия27 января 2022 12:19

Водитель большегруза погиб в ДТП под Красноуфимском

55-летний дальнобойщик умер на месте происшествия
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель грузовика МАN погиб на трассе «Пермь-Екатеринбург» под Красноуфимском. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД установили, что 58-летний мужчина за рулем фуры Renault не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

- В результате происшествия 55-летний водитель грузовика «МАН» погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, а водитель автомобиля «Рено» доставлен в больницу Красноуфимска для осмотра врачами, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

Как оказалось, в прицепе Renault находилось 20 тонн какао-порошка, а вот MAN перевозил более 20 тонн сферических гаек. Оба мужчины имели большой водительский стаж, водитель Renault за рулем уже 39 лет и привлекался к ответственности трижды, а погибший – 22 года и один раз соответственно.

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