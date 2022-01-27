В центре Екатеринбурга закрылся магазин нидерландской сети Spar

Закрывшаяся точка располагалась в доме № 27 на улице Радищева. Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

В Екатеринбурге закрылся магазин нидерландской сети Spar. Точка располагалась в доме № 27 на улице Радищева. Такая информация размещена в поисковике «Янедекс».

Супермаркет находился рядом с клубным домом «Тихвинъ». Теперь в Екатеринбурге остался только один гипермаркет магазина Spar в ТЦ Veer Mall на проспекте Космонавтов, 108.

В поисковике «Янедекс» говорится, что магазин больше не работает. Фото: скриншот «Яндекс»

Ранее редакция «КП-Екатеринбург» собрала подборку сетей магазинов, которые исчезли из города за последние 15 лет. В список попали «Купец», «Уральский вал», «Норд», «Кардинал», «СтройАрсенал» и «Звездный».

Кроме того, за последние 15 лет, в Екатеринбурге закрылись сети магазинов модной одежды «Параллели», продуктовых магазинов «Пикник», «А-Продукт» и ресторан быстрого питания «Мак Пик».