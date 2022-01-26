Свердловский омбудсмен оценила призыв сенатора Росселя к расстрелу педофилов

Татьяна Мерзлякова напоминает о судебных ошибках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 26 января сенатор от Свердловской области Эдуард Россель выступил с призывом расстреливать педофилов, а не содержать их пожизненно на деньги налогоплательщиков.

На это высказывание отреагировала Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области, которая заняла свой пост в период работы Эдуарда Росселя на должности губернатор региона.

- Судебные ошибки не исключены, они есть. Поэтому раньше времени смертную казнь я все-таки не стала бы делать. Я вижу, что они единогласно проголосовали за пожизненное. Там еще, в случае чего, можно пересмотреть, - рассказывает на радио «КП-Екатеринбург» Татьяна Мерзлякова.

По словам свердловского омбудсмена, общество в порыве своей ненависти к педофилии, осуждаем другую категорию людей, и в таких ситуациях надо десять раз подумать, прежде чем заводить уголовное дело.

- Вы знаете, что у нас несколько тренеров обвиняют в подобных преступлениях, когда жертвы вспоминают: «15 лет назад он мне делал непристойное предложение», - говорит Татьяна Мерзлякова. - Знаете, это как-то все-таки надо соотносить. Потому что, по статистике мы себе дел насчитаем, а на самом деле, педофилы остаются незамеченными. Настоящих педофилов надо рассмотреть вовремя, остановить и спасти вовремя наших детей.