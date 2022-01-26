Сенатор Эдуард Россель призвал расстреливать педофилов

Эдуард Россель заявил, что педофилов содержат на деньги налогоплательщиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В верхней палате Федерального Собрания РФ – Совете Федерации 26 января обсуждался вопрос о введении на территории страны пожизненного наказания для педофилов.

По мнению члена Совета Федерации, бывшего губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя, для педофилов не нужно вводить смертную казнь, их нужно расстреливать.

- Я считаю, что мы, непонятно почему, но очень лояльно к этому относимся. Это поступок звериный. Это не человек делает, это зверь. За это надо просто стрелять. А 18 лет или пожизненное, я просто напоминаю, я занимался этим 20 лет, у нас есть такие колонии. Пожизненное – это мы будем содержать на областном бюджете и на федеральном. Они не работают по закону. Они будут сидеть, и мы их будем кормить. Их надо стрелять, - заявил Эдуард Россель.

Эдуард Россель во время выступления. Фото: скрин с видео заседания Совета Федерации 26 января 2022 года

В ответ на это предложение спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что ей близко настроение сенатора, но она выступает за пожизненное наказание для лиц, осужденных за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних.

- Я против смертной казни, поэтому я вас здесь не поддержу. Но ваше настроение мне понятно и близко, - заключила Валентина Матвиенко.

Отметим, что на первом заседании весенней сессии 26 января члены Совета Федерации одобрили законопроект, согласно которому теперь устанавливается пожизненное наказание для педофилов за повторное совершение насильственных действий в отношении лиц до 18 лет. Ранее эта норма действовала для преступлений в отношении несовершеннолетних до 14 лет.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

Татьяна Мерзлякова, уполномоченный по правам человека в Свердловской области:

- Судебные ошибки не исключены, они есть. Поэтому раньше времени смертную казнь я все-таки не стала бы делать. Я вижу, что они единогласно проголосовали за пожизненное. Там еще, в случае чего, можно пересмотреть.

Я вообще, очень осторожно отношусь к любому возбуждению уголовного дела по педофилии, потому что уже и сейчас очень серьезное наказание. Ниже 8 лет никто не получит. Здесь дело не в наказании, здесь дело в распущенности общества, в том, что недостаточно осуждаем.

Мы все отдали в руки закона, а на самом деле, ее даже в тюрьмах не любили. Вы знаете, как тяжело приходилось тем, кто осужден по этой статье.

В тоже время я бы хотела сказать, что сегодня педофилия становится разменной монетой. Где надо жене свести счеты, она говорит, что были насильственные действия сексуального характера. У меня сегодня пять обращений, это очень непростые заявления. Тем не менее, по ним возбуждены уголовные дела, потому что наш силовой блок очень жестко относится ко всем, кто подозревается в каких-либо действиях сексуального характера.

Я не могу сказать, чтобы я была, допустим, не удовлетворена, как наказали настоящего педофила. Такого нет. Они действительно очень жестко наказывают. Но все равно не могут остановиться у на такие люди. Они действительно не люди, а звери.

Но есть и такое, что мы, в порыве своей ненависти к педофилии, осуждаем другую категорию людей. На мой взгляд, в таких ситуациях надо десять раз подумать, прежде чем заводить уголовное дело. Вы знаете, что у нас несколько тренеров обвиняют в подобных преступлениях. И вспоминаем: 15 лет назад он мне делал непристойное предложение. Знаете, вот это как-то все-таки надо соотносить. Потому что, по статистике мы себе дел насчитаем, а на самом деле, педофилы остаются незамеченными. Настоящих педофилов надо рассмотреть вовремя, остановить и спасти вовремя наших детей.

Иван Волков, юрист:

- У нас в России любят с плеча рубить. Я считаю, что здесь нужно аккуратно и выверено подходить к нормам. Во-первых, у нас мораторий на смертную казнь. Нам нужно будет менять федеральное законодательство, согласовывать эти вопросы с Советом Европы, в которым, на минуточку, мы члены, с ПАСЕ и так далее. Просто так это не пройдет. Во-вторых, у нас очень много судебных ошибок, 10-15% людей сидят невиновных. Эти люди – больные, они даже под страхом смертной казни не остановятся. А вот мочить любого, обвинить, как тренера в фитнес-центре, которому дали 7 лет, за что он якобы там занимался онанизмом при девочке. Завтра скажут, что он к ней приставал, доказательств будет ноль, кроме показаний двух каких-нибудь свидетелей, которых мы даже не узнаем. Вот на что нарваться мы можем.

Я также могу внести законопроект для тех, кто занимается коррупцией, чтобы их начали расстреливать. Понравится это Росселю? Я против педофилов, безусловно. Это больные люди. Мерзавцы и негодяи. Но кто вы такие, чтоб их расстреливать? Заставьте их работать. Вы же хотели, чтобы у вас заключенные строили БАМ или что-то. Создайте им условия, чтобы они могли жить изолированно, в том же «Белом лебеде», работать на благо общества. Хотя бы себя содержать.

Поэтому, я считаю, что с такой инициативой нужно очень аккуратно выходить, потому что мы себя считаем цивилизованным обществом и состоим в разных международных договоренностях с другими странами.