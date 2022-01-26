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Общество26 января 2022 12:04

ЛСР выкупила территорию завода Danone в Екатеринбурге

Планы на объект пока не раскрываются
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Застройщик пока не раскрывает подробности освоения площадки завода Danone. Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Застройщик пока не раскрывает подробности освоения площадки завода Danone. Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

«Группа ЛСР» выкупила территорию и комплекс зданий завода Danone в Екатеринбурге. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказали в пресс-службе застройщика.

- Сделка по приобретению земельного участка в районе улиц Азина-Луначарского-Челюскинцев-Мамина-Сибиряка действительно завершена, - сообщили там.

В «Группе ЛСР» отметили, что о планах говорить рано. Застройщик пока не раскрывает подробности освоения площадки завода Danone.

Ранее депутат Заксобрания Свердловской области Владимир Смирнов купил торговый центр «Аида» в Екатеринбурге. При этом состояние здания оставляет желать лучше. Перед новым годом даже пришлось закрыть туалеты в ТЦ.

Торговый центр выставляли на продажу за 1,1 миллиарда рублей. Депутат признался, что ему сделали скидку, но символическую. Он приобрел здание больше чем за миллиард рублей.

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