Мужчина насмерть замерз возле детского сада в Нижнем Тагиле

Тело мужчины нашли прохожие Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле мужчина насмерть замерз возле детского сада №207. Его тело нашли утром, 25 января, прохожие. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

- Личность его установлена сотрудниками отдела полиции №20, выезжавшими на место происшествия. Это местный житель 1976 года рождения, - рассказали в полиции.

Также там отметили, что видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Напомним, на днях в общежитии на улице Сулимова в Екатеринбурге было обнаружено тело девушки. По данным источника «КП-Екатеринбург» 17-летняя студентка свела счеты с жизнью.