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Происшествия25 января 2022 10:17

На территории «Уралвагонзавода» нашли боевой снаряд

С соблюдением мер безопасности он был транспортирован и уничтожен
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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На территории завода нашли 76-мм артиллерийский снаряд со взрывателем Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

На территории завода нашли 76-мм артиллерийский снаряд со взрывателем Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

На территории «Уралвагонзавода» рабочие при проведении земляных работ нашли боевой снаряд. Получив информацию об этом, на место незамедлительно прибыли специалисты группы разминирования ОМОН «Рассвет».

- Саперы Росгвардии обследовали находку и установили, что перед ними 76-мм артиллерийский снаряд со взрывателем, покрытый следами сильной коррозии, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

Выяснилось, что боеприпас мог представлять реальную угрозу для жизни. Поэтому с соблюдением необходимых мер безопасности сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Рассвет» перевезли в другое место и уничтожили снаряд.

Напомним, в октябре прошлого года в Нижнем Тагиле саперы обезвредили боеприпас времен Второй мировой. Находка оказалась осколочным снарядом для горной пушки.

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