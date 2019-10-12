В Нижнем Тагиле обезвредили боеприпас времен Второй мировой

СЕГОДНЯ 09:21 2019-10-12T09:24:00+03:00

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Опасную находку обнаружили под Нижним Тагилом – в земле нашли боеприпас времен Второй мировой войны.

После осмотра и идентификации предмета сотрудники Росгвардии установили, что находка - осколочно-фугасный снаряд калибра 76 миллиметров, начиненный взрывчатым веществом иностранного.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Свердловской области.

Примечательно, что в середине прошлого века такие снаряды использовались горной пушкой.

- Боеприпас был обнаружен утром 11 октября в лесу в районе поселка Ключики. Снаряд был уничтожен саперами нижнетагильского ОМОНа на месте. Эвакуация гражданских лиц не производилась, - отметили в пресс-службе управления Росгвардии по Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU